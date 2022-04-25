В Петербурге в жилой многоэтажке прогремел взрыв

В одной из петербургских многоэтажек произошёл взрыв: по информации спецслужб, на лестничной площадке сдетонировало некое устройство, пишет ТАСС.

"На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства", - отчитался знакомый с ситуацией собеседник агентства.

Из дома эвакуировали 66 человек, в том числе 18 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за взрыва в парадной оказались изувечены двери лифта, выбиты стёкла окон, а на фасаде образовалась трещина.

Всех эвакуированных жильцов дома разместили в школе.

Адрес ЧП журналисты не конкретизировали, однако в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" указано, что "хлопок" произошёл ночью на верхних этажах дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту.