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Новости 10:21

В Петербурге подросток по дружеской просьбе "заминировал" школу

фото ЗакС политика В Петербурге подросток по дружеской просьбе "заминировал" школу

Минувшим днём, 24 апреля, петербургский подросток решил "заминировать" закрытую школу в Калининском районе, информирует пресс-служба главка.

В полицию была вынуждена обратиться учительница школы на проспекте Науки, рассказавшая, что ей позвонил некий юноша, сообщивший, что данная школа якобы будет заминирована.

Силовики направились к учебному заведению, исследовали его, однако никаких взрывных устройств на месте не обнаружили. Правоохранители выяснили, что звонок осуществил с телефона матери 14-летний молодой человек по просьбе своей подруги.

Как итог, с подростком провели беседу. На учёте он не стоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.


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