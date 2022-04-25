ЗакС обсудит включение трех намывных территорий в состав Петербурга

Поправки Смольного в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга" рекомендовали к принятию в первом чтении. Комиссия ЗакСа по градостроительству обсудила их в понедельник, 25 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Включить в состав в города предлагается три намывные территории. Из них в государственной собственности находится только участок площадью 165,8 тысячи квадратных метров в районе западной части Крестовского острова. Участки площадью 962,9 и 224,6 тысячи квадратных метров в районе порта Бронка в юго-западной части Невской губы принадлежат частному лицу, говорится в пояснительной записке к документу.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, кто собственник этих участков. Присутствовавшая на заседании заместитель председателя комитета имущественных отношений Мария Мельникова не смогла оперативно ответить на этот вопрос.

Сергей Еремеев