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Новости 11:33

Петербург вновь лидирует по суточной заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Петербург вновь лидирует по суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 543 новых случая заболевания коронавирусом, отчитался 25 апреля федеральный оперштаб. С такими показателями Северная столица вновь оказалась на первом месте по приросту заболеваемости. В тройку лидеров также попали Москва (455 новых пациентов) и Свердловская область (301 заболевший).

Тренд на снижение количества госпитализаций в городе продолжился. Если накануне в стационары увезли 101 пациента, то теперь — 70. За сутки выздоровели 435 больных, скончались 12 человек.

Всего в России выявлен 7 651 новый случай заболевания коронавирусом, госпитализировано 1 112 человек, выздоровели 8 855. За сутки в стране скончались 159 больных.


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