РБК: В Госдуме предложили относить к иноагентам лиц, не получающих иностранного финансирования

В Государственной думе подготовили новый законопроект об иностранных агентах, согласно которому граждан могут признавать таковыми, даже если они не получают иностранного финансирования. Кроме того, действие закона предлагается распространить на коммерческие компании, занимающиеся, по мнению властей, политической деятельностью. С инициативой "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" ознакомился РБК.

В новом проекте закона приводятся формулировки понятий "иностранный агент" и "иностранное влияние".

Под "иностранным влиянием" понимается предоставление поддержки лицу иностранным государством, подведомственными ему органами либо международными организациями, а также оказание воздействия на гражданина — в том числе используя принуждение. По словам одного из авторов инициативы Андрея Лугового, данная формулировка более подробно будет раскрыта ко второму чтению законопроекта.

"Из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате "воздействия" иностранного источника", — указывает РБК.

К примеру, если человек проходил за границей обучение, как склонять людей к участию в митингах и занимается этим на родине — то есть, политической деятельностью — то это может являться основанием для включения его в соответствующий реестр, рассказал собеседник РБК.

Также согласно законопроекту предлагается учредить единый реестр иноагентов вместо имеющихся ныне четырёх. Это НКО, СМИ (в том числе физлица), незарегистрированные общественные объединения и физические лица вне зависимости от гражданства.

В случае одобрения инициативы Министерство юстиции посредством интернет-регулятора Роскомнадзора получит возможность блокировать "иноагентские" сайты, которые, по мнению ведомства, нарушают закон — к примеру, не маркируют свои материалы соответствующей пометкой. При внесении в перечень министерство обязано будет отчитываться, на каком основании то или иное лицо должно считаться иноагентом "с указанием конкретных норм" закона.

Наконец, в законопроекте прописан единый порядок исключения из реестра. К примеру, из "чёрного списка" иноагента могут вычеркнуть после внеплановой проверки Минюста: иноагенту следует отчитаться об отсутствии заграничного финансирования и политической деятельности.

По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарёва, в большей степени цель нового законопроекта "информационная". Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить прозрачность деятельности, которую ведут иноагенты.

"Если данная деятельность не противоречит российскому законодательству, но опирается на поддержку извне, наше общество вправе знать об источниках иностранного вмешательства во внутриполитические дела страны", — заключил Пискарёв.