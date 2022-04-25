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Новости 13:01

Член СПЧ обвинил Facebook* и Google в работе против России

фото ЗакС политика Член СПЧ обвинил Facebook* и Google в работе против России

Американские IT-компании Google и Facebook* работали против России и потому нуждаются в замене отечественными продуктами, заявил 25 апреля член Совета по правам человека Игорь Ашманов. Заявление прозвучало на XI Форуме безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны", сообщило РИА "Новости".

"Блокировать надо, потому что они сбросили все маски и просто начали работать против нас, — обвинил зарубежные корпорации член СПЧ. — Они это делают не в первый раз. Например, в прошлом январе, мы тоже фиксировали массовую атаку — помните, историю про дворец, про вывод школьников на улицы — там была очень крупная атака, к сожалению, тогда мы не сделали вывод, надо было блокировать их еще тогда".

Попутно Ашманов обвинил Google и Facebook* в том, что те "сами создали ситуацию, при которой нельзя блокировать единицу контента" и "блокировать можно только целиком". "Мы могли бы блокировать отдельные единицы контента, но для того, чтобы блокировать, нужно иметь замену", — добавил он и уточнил, что замена для соцсетей уже имеется.

Сегодня же глава ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что в России "нет цензуры, есть фильтрация нежелательной информации".

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: pixabay


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