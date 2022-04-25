Задержанную за "фейки" журналистку могут увезти из Петербурга в Барнаул

Корреспондентка издания RusNews Мария Пономаренко, задержанная по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России (207.3 УК РФ) опасается, что ее этапируют в СИЗО города Барнаула. Об этом Пономаренко сообщила корреспондентке ЗАКС.Ру в Октябрьском районном суде Петербурга 25 апреля перед началом рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

- Дело возбудили в Барнауле. Они приехали оттуда задерживать меня - следователи по особо важным делам, - сказала она.

По словам Пономаренко, следствие намерено ходатайствовать о ее отправке в Барнаул. Она сообщила, что ей уже предъявили обвинение. В суд задержанную привезли в наручниках.

Пономаренко до переезда в Петербург жила в Барнауле и была ивзестна как социальная активистка. Ее обвиняют в "фейках" об армии из-за постов в соцсетях на тему взятия Мариуполя.

Фото Софии Саттаровой