"Из доступных запчастей": "АвтоВАЗ" частично возобновил сборку новых автомобилей

На производственных мощностях заводов "АвтоВАЗ" в Тольятти и Ижевске начали ограниченными объёмами собирать автомобили после корпоративного отпуска, который прошёл с 4 по 24 апреля, информирует ТАСС.

"С использованием доступных компонентов первые автомобили будут выпущены 26 апреля, производство продлится по 29 апреля", - известили в пресс-службе предприятия.

Напомним, заводы "АвтоВАЗа" начали постепенно уходить в простой начиная с 5 марта.

Добавим также, что концерн "АвтоВАЗ" дважды за март увеличил стоимость автомобилей Lada — на 11-47% в зависимости от модели и комплектации.