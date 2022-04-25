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Новости 14:24

ФСБ заявила о поимке террористов, готовивших покушение на телеведущего Соловьева

фото ЗакС политика ФСБ заявила о поимке террористов, готовивших покушение на телеведущего Соловьева

ФСБ отчиталась о задержании участников запрещенной в России неонацистской группы, якобы готовившей покушение на телеведущего Владимира Соловьева, сообщил 25 апреля "Интерфакс".

По заявлению спецслужбы, задержанные являются гражданами России, "планировавшими по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева". Сейчас они дают признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за границей.

Согласно данным, предоставленным ФСБ, у задержанных было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и иные предметы.

Ранее президент Владимир Путин объявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры о поимке террористической группы, планировавшей убийства российских журналистов. "Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", — приводит его слова РИА "Новости".

Фото: Telegram-канал "Соловьев"


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