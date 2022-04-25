Петербургский столяр отделался условным сроком за кражу черепов из Зоологического института

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор по делу Владимира Степаненкова, который обвинялся в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 1 ст. 164 УК РФ).

В объединённой пресс-службе судов Северной столицы напомнили суть разбирательства.

В мае 2020 года, работая в должности столяра в ФГБУН Зоологический институт Российской академии наук, в мае 2020 года Степаненков тайно проник в хранилище, в котором находились редкие и ценные черепа различных животных, - к примеру, череп белого медведя, "который имеет особую историческую и научную ценность". Медвежий череп подсудимый продал за 5 тысяч рублей.

В общей сложности впоследствии мужчина украл свыше 30 подобных артефактов.

В инкриминируемом правонарушении Степаненков сознался и вину признал.

Как итог, суд дал ему 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.