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Новости 14:33

Петербургский столяр отделался условным сроком за кражу черепов из Зоологического института

фото ЗакС политика Петербургский столяр отделался условным сроком за кражу черепов из Зоологического института

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор по делу Владимира Степаненкова, который обвинялся в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 1 ст. 164 УК РФ).

В объединённой пресс-службе судов Северной столицы напомнили суть разбирательства.

В мае 2020 года, работая в должности столяра в ФГБУН Зоологический институт Российской академии наук, в мае 2020 года Степаненков тайно проник в хранилище, в котором находились редкие и ценные черепа различных животных, - к примеру, череп белого медведя, "который имеет особую историческую и научную ценность". Медвежий череп подсудимый продал за 5 тысяч рублей.

В общей сложности впоследствии мужчина украл свыше 30 подобных артефактов.

В инкриминируемом правонарушении Степаненков сознался и вину признал.

Как итог, суд дал ему 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.


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