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Новости 15:22

Полицейский требует с якобы напавшего на него протестующего Дубенюка 50 тысяч рублей

фото ЗакС политика Полицейский требует с якобы напавшего на него протестующего Дубенюка 50 тысяч рублей

Октябрьский районный суд 24 апреля начал рассмотрение по существу дела Валерия Дубенюка, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На заседании прокурор сообщила, что пострадавший полицейский Владимир Киевский подал гражданский иск к Дубенюку.

Последний, по версии следствия, на акции 6 марта сопротивлялся при задержании: пытался повалить полицейского, удерживал его руку и пытался ударить. Этими действиями Дубенюк якобы причинил физическая боль, нравственные страдания и моральный вред Киевскому, сообщила прокурор. Поэтому полицейский требует с протестующего возмещение вреда в 50 тысяч рублей, рассказала прокурор.

Защитница Дубенюка Ксения Михайлова отменила на суде, что ее подзащитный извинился перед потерпевшим. Также Киевскому переведены 15 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённую физическую боль, сказала Михайлова.

Напомним, инцидент Дубенюка произошёл 6 марта в переулке Пирогова. За участие в несогласованной акции его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

София Саттарова


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