Суд отложил заседание по мере пресечения журналистке Пономаренко - задержание продлили

Октябрьский районный суд 25 апреля провел заседание по избранию меры пресечения барнаульской журналистке издания RusNews Марии Пономаренко, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Пономаренко обвиняют в распространении недостоверной информации об армии России.

Защитник Пономаренко Сергей Подольский отметил, что обвиняемая находится под задержанием более 48 часов. Поэтому он попросил снять с неё наручники. Судья Ирина Керро попросила полицейского освободить Пономаренко от наручников.

Также Подольский заявил, что смог пообщаться со своей подзащитной, только когда она уже была в ИВС. Он попросил продлить срок ее задержания до 72 часов, чтобы лучше ознакомиться с делом и подготовить документы для более мягкой меры пресечения.

Следователь и прокурор выступили против предложения защитника. Судья же решила удовлетворить ходатайство защитника и продлить задержание до 16:30 часов 28 апреля. Заседание суда по мере пресечения перенесено на 27 апреля.

Напомним, Пономаренко задержали в Петербурге 24 апреля. Ей вменяют распространение недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

София Саттарова