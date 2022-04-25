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Новости 17:09

Суд отложил заседание по мере пресечения журналистке Пономаренко - задержание продлили

фото ЗакС политика Суд отложил заседание по мере пресечения журналистке Пономаренко - задержание продлили

Октябрьский районный суд 25 апреля провел заседание по избранию меры пресечения барнаульской журналистке издания RusNews Марии Пономаренко, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Пономаренко обвиняют в распространении недостоверной информации об армии России. 

Защитник Пономаренко Сергей Подольский отметил, что обвиняемая находится под задержанием более 48 часов. Поэтому он попросил снять с неё наручники. Судья Ирина Керро попросила полицейского освободить Пономаренко от наручников.

Также Подольский заявил, что смог пообщаться со своей подзащитной, только когда она уже была в ИВС. Он попросил продлить  срок ее задержания до 72 часов, чтобы лучше ознакомиться с делом и подготовить документы для более мягкой меры пресечения. 

Следователь и прокурор выступили против предложения защитника. Судья же решила удовлетворить ходатайство защитника и продлить задержание до 16:30 часов 28 апреля. Заседание суда по мере пресечения перенесено на 27 апреля. 

Напомним, Пономаренко задержали в Петербурге 24 апреля. Ей вменяют распространение недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

София Саттарова


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