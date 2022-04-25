В Кировском районе построят новый съезд с Дачного проспекта и расширят бульвар Новаторов

В ходе совещания в Смольном петербургский градоначальник Александр Беглов утвердил проект перепланировки территории в Кировском районе, согласно которому ожидается улучшение локальной транспортной обстановки, информирует пресс-служба городской администрации.

В документе говорится о строительстве нового съезда от развязки с КАД от Дачного проспекта на проспект Народного Ополчения, а также о расширении проезжей части бульвара Новаторов до 4 полос.

"Горожане направляют нам обращения, в которых сообщают о постоянных пробках и заторах на этом участке. Там нет прямого съезда на проспект Народного Ополчения. Строительство новых съездов с проспекта и расширение бульвара Новаторов позволит улучшить транспортную ситуацию", – высказался в ходе заседания Беглов.

К возведению развязки длиной 2,47 км должны приступить в 2024 году. На территории также должны благоустроить новые тротуары и велодорожку.