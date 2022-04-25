ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:45

В Кировском районе построят новый съезд с Дачного проспекта и расширят бульвар Новаторов

фото ЗакС политика В Кировском районе построят новый съезд с Дачного проспекта и расширят бульвар Новаторов

В ходе совещания в Смольном петербургский градоначальник Александр Беглов утвердил проект перепланировки территории в Кировском районе, согласно которому ожидается улучшение локальной транспортной обстановки, информирует пресс-служба городской администрации.

В документе говорится о строительстве нового съезда от развязки с КАД от Дачного проспекта на проспект Народного Ополчения, а также о расширении проезжей части бульвара Новаторов до 4 полос.

"Горожане направляют нам обращения, в которых сообщают о постоянных пробках и заторах на этом участке. Там нет прямого съезда на проспект Народного Ополчения. Строительство новых съездов с проспекта и расширение бульвара Новаторов позволит улучшить транспортную ситуацию", – высказался в ходе заседания Беглов.

К возведению развязки длиной 2,47 км должны приступить в 2024 году. На территории также должны благоустроить новые тротуары и велодорожку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама