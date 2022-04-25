Беглов заявил о "спокойной" обстановке на рынке труда

Губернатор Александр Беглов назвал "спокойной" ситуацию на рынке труда в Петербурге, выступая 25 апреля с еженедельным обращениям к горожанам по "Радио России".

"Обстановка на рынке труда Петербурга остается спокойной, — заявил градоначальник. — Предприятия с иностранным капиталом выполняют договоренности с городом, они соблюдают российские законы".

По словам Беглова, к концу прошлой недели в Петербурге насчитывалось 17 тысяч официальных безработных. "Общее число уникальных вакансий в Петербурге, по данным государственных организаций и коммерческих порталов, превышает 79 тысяч", — добавил он.

"Главная задача сегодня сохранить работающие коллективы, мы усиливаем поддержку действующих предприятий, увеличиваем присутствие Петербурга в федеральном перечне системообразующих организаций", — продолжил губернатор. Согласно приведенным им данным, к настоящему моменту в списке насчитывается 152 петербургские организации, в то время как в разгар пандемии коронавируса их было 115. "Включение в этот список открывает доступ к расширенному пакету государственной помощи", — объяснил Беглов.