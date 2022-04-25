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Новости 18:36

В Невском районе появится новый спорткомплекс, а в Пушкине – детский сад

фото ЗакС политика В Невском районе появится новый спорткомплекс, а в Пушкине – детский сад

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о возведении двух объектов социальной инфраструктуры, которые должны появиться в Петербурге в ближайшие годы, делится пресс-служба Смольного.

Так, в Невском районе за счёт средств инвестора возведут спортивный комплекс в два этажа с трибунами на 500 мест. Там впоследствии организуют два катка с искусственным льдом и фитнес-зал.

"Мы продолжаем работать с инвесторами по созданию в Петербурге спортивной инфраструктуры. Спорткомплексы очень востребованы у жителей города. Число петербуржцев, занимающихся физкультурой и спортом, растет с каждым годом", - заявил Беглов.

По завершении строительства инвестор передаст городу нежилые помещения в 70 кв. метров, которые закрепят за школой олимпийского резерва № 2 Невского района.

Кроме того, в Пушкине на Новой улице должен появиться детсад на 105 мест. Дошкольное учреждение также возведут за счёт средств инвестора.


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