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ЗакС создал рабочую группу по вопросу самокатов

фото ЗакС политика ЗакС создал рабочую группу по вопросу самокатов

Свои предложения по вопросу регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности представит Заксобрание Петербурга. Рабочую группу по этому вопросу 25 апреля решила создать комиссия по транспорту, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

На заседание комиссии пригласили представителей ГИБДД, общественных организаций, исполнительной власти и кикшеринговых компаний. В зал раритетов Мариинского дворца даже принесли самокат, чтобы продемонстрировать участникам встречи.

Граждане, использующие электросамокаты, в настоящее время приравнены к пешеходам и передвигаться могут только по тротуарам. Многие участники заседания посчитали, что такое отношение давно устарело. Большинство самокатов могли бы попасть под категорию мопедов, предположил председатель комиссии Алексей Цивилёв ("Единая Россия").

Другой единоросс Алексей Долматов рассказал о европейском опыте.  По его словам, в Германии электросамокаты относятся к категории малых электромобилей. На них запрещено передвигаться по тротуарам, а скорость ограничивается 6-20 км/ч. В Испании, продолжил депутат, для владельцев электросамокатов хотят ввести требование страховки.

- Средства индивидуальной мобильности - одна из возможностей снизить нагрузку на дорожную сеть, - заметил директор по развитию компании "Дорнадзор" Петр Атаев.

Он призвал депутатов не ограничивать возможности самокатчиков и кикшеринговых компаний, а думать, как этот ресурс можно использовать для развития города.

Напомним, власти Петербурга в 2021 году подготовили соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое подразумевает определенные правила пользования средствами индивидуальной мобильности. На конец года регион наряду с Москвой лидировал по количеству ДТП с участием электросамокатов.


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