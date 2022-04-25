Беглов высказался о мерах соцзащиты в Петербурге

В Петербурге увеличивают региональные выплаты и готовят единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал 25 апреля в своем еженедельном обращении к петербуржцам губернатор Александр Беглов. Эти и другие меры он перечислил, отчитываясь об усилении мер соцзащиты в городе.

"В последнюю неделю перед Пасхой наш город сделал несколько важных шагов по противодействию западным санкциям, — объявил градоначальник. — По поручению президента, усиливаем меры социальной защиты".

В частности, Беглов указал на увеличение региональных выплат: "В начале года мы их проиндексировали на 4 %. Поднимаем этот показатель до величины 8,4 %". Также глава города напомнил о возможности с 1 мая обращаться за выплатой на детей от восьми до 17 лет. "Она предназначена для малообеспеченных семей — тех, у кого ежемесячный доход на одного человека меньше величины прожиточного минимума. В Петербурге это 13 160 рублей для взрослого и 12 765 рублей в расчете на одного ребенка", — уточнил градоначальник.

Также Смольный утвердил размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы. Кроме того, с 27 апреля по 31 октября проезд в пригородных автобусах станет бесплатным для пенсионеров, ветеранов труда и других категорий льготников. "Этим правом смогут воспользоваться те, кто не оформляет каждый месяц именные льготные проездные", — добавил губернатор.