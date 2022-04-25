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Новости 19:48

Иностранным родственникам россиян упростили въезд через границу

фото ЗакС политика Иностранным родственникам россиян упростили въезд через границу

Иностранным родственникам граждан России упростили процедуру въезда в страну, рассказал 25 апреля замглавы МИД Евгений Иванов. Теперь таким иностранцам выдаются многократные частные визы.

"В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам российских граждан сейчас выдаются многократные частные визы <...> в тех странах, где эти визы нужны, это в первую очередь, западные страны", — приводит слова чиновника РИА "Новости".

Как рассказал Иванов, подобные визы выдаются сроком до года с периодом пребывания в России в течение времени их действия. "Можно не выезжать из России никуда <...>, теперь не нужно предварительно оформлять приглашения в ОВД", — отметил замглавы МИД.

Фото: pixabay


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