Ленобласть получит более 700 миллионов рублей на строительство двух мостов

Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов, сообщила пресс-служба региональной администрации. На создание переправы через реку Свирь в Подпорожье уйдет 400 миллионов рублей, на мост через Мойку в Кировском районе — 310 миллионов.

"Строительство мостового перехода через Свирь в Подпорожье серьезно опережает график — рабочее движение по нему дорожники рассчитывают открыть уже в следующем году", — сообщили в областной администрации.

В Кировском же районе предполагается строительство почти полутора километров новой дороги вместе с возведением моста до перекрестка с региональной трассой Павлово — Мга — Любань — Луга.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"