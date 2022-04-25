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Новости 21:03

Ленобласть получит более 700 миллионов рублей на строительство двух мостов

фото ЗакС политика Ленобласть получит более 700 миллионов рублей на строительство двух мостов

Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов, сообщила пресс-служба региональной администрации. На создание переправы через реку Свирь в Подпорожье уйдет 400 миллионов рублей, на мост через Мойку в Кировском районе — 310 миллионов.

"Строительство мостового перехода через Свирь в Подпорожье серьезно опережает график — рабочее движение по нему дорожники рассчитывают открыть уже в следующем году", — сообщили в областной администрации.

В Кировском же районе предполагается строительство почти полутора километров новой дороги вместе с возведением моста до перекрестка с региональной трассой Павлово — Мга — Любань — Луга.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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