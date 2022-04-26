РБК: Путин в Петербурге может высказаться об отмене прямых губернаторских выборов

На заседании Совета законодателей, которое состоится в среду в Петербурге, президент Владимир Путин может высказаться по вопросу отмены прямых губернаторских выборов, сообщает 26 апреля РБК. Издание утверждает со ссылкой на три источника о возможности рассмотрения вопроса о том, в каком формате проводить в 2022 году Единый день голосования, и проводить ли вообще.

Все три собеседника издания указывают на вероятность отмены прямых губернаторских выборов с переходом к избранию через заксобрания. Один источник при этом говорит, что на предстоящем заседании рассмотрят вопрос отмены губернаторских кампаний в текущем году, при этом дальнейшая их судьба неизвестна. Второй собеседник указывает: "Прямые выборы губернаторов [скорее всего] отменят".

Также существует вероятность, что вопрос о формате предстоящих выборов формально оставят на усмотрение губернаторов, но при этом рекомендуют им отменить проведение кампаний. Также существует возможность переноса на 2023 или 2024 год выборов в гордумы и региональные заксобрания.

При этом окончательное решение должен будет принять президент, пишет издание. Возможность отмены существующего формата издание объясняет опасениями федерального центра, что к сентябрю, когда должны будут состояться выборы, россияне ощутят на себе эффекты падения экономики. Кроме того, отмена прямых губернаторских выборов позволит сэкономить деньги, говорит один из источников РБК.

Прямые губернаторские выборы в России уже отменялись в 2004 году — тогда глав регионов по представлению президента утверждали депутаты заксобраний. К существующей модели страна вернулась в 2012 году. В то же время в большинстве национальных республик до сих пор сохраняется модель с выборами через региональные парламенты.