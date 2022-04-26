Яшин рассказал об обыске в Красносельском совете депутатов Москвы

В Красносельском совете депутатов Москвы проходит обыск, рассказал утром 26 апреля в своем Telegram-канале оппозиционер Илья Яшин. Сам политик занимает пост председателя совета депутатов.

Как заявил Яшин, также силовики наведались в квартиру местного муниципального депутата Алексея Горинова. В настоящее время Горинов доставлен на допрос в Следственный комитет, уточнил глава совета.

Яшин связал следственные действия с пацифистскими высказываниями некоторых депутатов на недавних заседаниях совета. "Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени телеведущего Караулова. Так что мы к подобному развитию событий были готовы", — написал он.

Telegram-канал 112 уточнил, что причиной следственных действий послужили высказывания не только Горинова, но и его коллеги по совету Елены Котеночкиной. Как утверждает канал, последняя сейчас находится в Армении.