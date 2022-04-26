Количество госпитализаций в России выросло за сутки почти в три раза

За прошедшие сутки в России был госпитализирован 3 161 пациент с коронавирусом, сообщил 26 апреля федеральный оперштаб. Это почти в три раза больше, чем 1 112 госпитализированных днем ранее. Кроме того, нынешний подскок положил конец тренду на снижение количества госпитализаций, наблюдавшемуся с 19 апреля.

Одновременно в стране подросло количество выздоровлений (с 8 855 накануне до 11 899 сейчас) и смертей (со 159 до 176 соответственно). При этом за сутки выявлено 7 107 новых случаев заболевания ковидом, что меньше 7 651, зафиксированного днем ранее.

В Петербурге также наблюдается рост госпитализаций (109 против 70 накануне) и выздоровлений (828 против 435 днем ранее). Количество новых пациентов снизилось до 467 (при 543 в понедельник), в городе зафиксировано 11 летальных исходов (накануне — 12).

При этом Петербург по-прежнему лидирует в списке регионов по количеству новых случаев COVID-19. Москва находится на втором месте с 378 новыми пациентами, на третьем месте оказалась Воронежская область с 279 больными.

Изображение: pixabay