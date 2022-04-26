Пушкинцы предложили добавить муниципалам антитабачных полномочий

Муниципальный совет города Пушкин внес в Заксобрание Петербурга законопроект, дающий новые возможности для муниципалов. Предлагается наделить органы местного самоуправления правом проводить мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также информировать население о масштабах потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке отмечено, что такие полномочия предусмотрены федеральным законодательством.

Решение о подготовке законодательной инициативы местный совет города Пушкин принял на заседании 17 марта.