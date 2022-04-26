Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 13:01

Пушкинцы предложили добавить муниципалам антитабачных полномочий

фото ЗакС политика Пушкинцы предложили добавить муниципалам антитабачных полномочий

Муниципальный совет города Пушкин внес в Заксобрание Петербурга законопроект, дающий новые возможности для муниципалов. Предлагается наделить органы местного самоуправления правом проводить мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также информировать население о масштабах потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке отмечено, что такие полномочия предусмотрены федеральным законодательством.

Решение о подготовке законодательной инициативы местный совет города Пушкин принял на заседании 17 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама