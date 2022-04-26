Милонов стал соведущим проекта под названием "Я не гей"

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что вошел в команду ведущих развлекательного YouTube-шоу, которое носит название "Я не гей".

Идея проекта такова, что восемь его мужчин-участников, заселившись в загородном доме, должны вычислить в своих рядах человека нетрадиционной сексуальной ориентации. За это им предлагается разделить между собой награду в размере двух миллионов рублей.

Напомним, что Милонов еще с первой половины 2010-х годов, когда он был депутатом ЗакСа, ассоциируется с законодательством о запрете пропаганды ЛГБТ.