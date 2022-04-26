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Новости 13:05

Милонов стал соведущим проекта под названием "Я не гей"

фото ЗакС политика Милонов стал соведущим проекта под названием "Я не гей"

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что вошел в команду ведущих развлекательного YouTube-шоу, которое носит название "Я не гей".

Идея проекта такова, что восемь его мужчин-участников, заселившись в загородном доме, должны вычислить в своих рядах человека нетрадиционной сексуальной ориентации. За это им предлагается разделить между собой награду в размере двух миллионов рублей.

Напомним, что Милонов еще с первой половины 2010-х годов, когда он был депутатом ЗакСа, ассоциируется с законодательством о запрете пропаганды ЛГБТ.


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