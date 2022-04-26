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Суд арестовал имущество Google на полмиллиарда рублей по иску "Газпром-медиа"

фото ЗакС политика Суд арестовал имущество Google на полмиллиарда рублей по иску "Газпром-медиа"

Арбитражный суд Москвы арестовал имущества и счета ООО "Гугл" на общую сумму 500 миллионов рублей по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение", входящего в холдинг "Газпром-медиа", сообщил 26 апреля "Коммерсантъ". Соответчиками по иску также выступали Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

ГПМ РТВ оспаривало через суд односторонний отказ от соглашения о хостинге контента, заключенного в 2015 году, и требовало восстановить полный доступ к аккаунту в YouTube со всеми функциями. Также истец добивался взыскания судебной неустойки и требовал наложить арест на имущество ООО "Гугл" на сумму в один миллиард рублей. Позднее эта сумма была уменьшена в два раза.

Суд требования удовлетворил, постановив в определении "принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 000 000 руб.".

Фото: pixabay


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