В Петербург привезли препарат для людей с противопоказаниями к прививке от COVID-19

На петербургскую фармбазу прибыла партия из 2700 упаковок лекарства "Эвушелд", которое производит компания AstraZeneca и которое предназначено для доконтактной профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. В январе Минздрав разрешил применять препарат на территории РФ.

В организм "Эвушелд" попадает внутримышечно, двумя инъекциями. Лекарство призвано помочь людям, у которых имеются противопоказания к обычной вакцинации от коронавируса, обусловленные в том числе хроническими болезнями. Отмечается, что его распределят между медучреждениями всех районов города и что подробную консультацию относительно его использования могут дать участковые врачи.