Генпрокуратура объявила о росте количества экстремистских преступлений

В 2021 году количество выявленных преступлений экстремистской направленности выросло более чем на четверть, сообщило 26 апреля ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, количество таких преступлений выросло за года на 26,9%, достигнув 1 057. Как утверждается в документе, "две трети (62,5%) преступлений совершены с использованием интернета (в 2020 году — 56,8%)", причем "при этом активно задействовались возможности социальных сетей и мессенджеров".

Согласно данным, на рост количества выявленных преступлений повлияло увеличение количества преступлений по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). За год было зарегистрировано 486 подобных преступлений (рост на 32,4%), а число случаев организации деятельности экстремистских организаций достигло 278 (рост на 27,5%).

Кроме того, Генпрокуратура объявила о возможности "подготовки прозападными политическими силами" противостояния с правоохранителями на несогласованных массовых мероприятиях. "Во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников", — цитирует документ РИА "Новости".