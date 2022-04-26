ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:08

Генпрокуратура объявила о росте количества экстремистских преступлений

фото ЗакС политика Генпрокуратура объявила о росте количества экстремистских преступлений

В 2021 году количество выявленных преступлений экстремистской направленности выросло более чем на четверть, сообщило 26 апреля ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, количество таких преступлений выросло за года на 26,9%, достигнув 1 057. Как утверждается в документе, "две трети (62,5%) преступлений совершены с использованием интернета (в 2020 году — 56,8%)", причем "при этом активно задействовались возможности социальных сетей и мессенджеров".

Согласно данным, на рост количества выявленных преступлений повлияло увеличение количества преступлений по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). За год было зарегистрировано 486 подобных преступлений (рост на 32,4%), а число случаев организации деятельности экстремистских организаций достигло 278 (рост на 27,5%).

Кроме того, Генпрокуратура объявила о возможности "подготовки прозападными политическими силами" противостояния с правоохранителями на несогласованных массовых мероприятиях. "Во многих регионах высокую активность в сети интернет демонстрируют отдельные Telegram-каналы, созданные с целью организации несогласованных массовых протестных акций на территории России и координации действий их участников", — цитирует документ РИА "Новости".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама