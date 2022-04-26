ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:23

В Ленобласти запретят курить возле домов

фото ЗакС политика В Ленобласти запретят курить возле домов

Депутаты Заксобрания Ленобласти приняли в первом чтении законопроект о запрете на курение поблизости от многоквартирных домов, сообщил 26 апреля портал 47news. По данным журналистов, авторами инициативы стали депутаты Бугровского сельского поселения во Всеволожском районе.

Народные избранники предложили дополнить список общественных мест, где запрещено курение, единственным пунктом — "места на открытом воздухе на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов".

Как сообщается, расстояние от дверей в парадную до дороги во дворе, как правило, составляет около шести метров. Соответственно, муниципалы рассчитывают таким образом запретить курение на лавочках вдоль проходов к жилым зданиям и покончить таким образом с жалобами на табачный дым.

Ранее курить не разрешалось лишь непосредственно у дверей многоэтажек.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама