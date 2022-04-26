В Ленобласти запретят курить возле домов

Депутаты Заксобрания Ленобласти приняли в первом чтении законопроект о запрете на курение поблизости от многоквартирных домов, сообщил 26 апреля портал 47news. По данным журналистов, авторами инициативы стали депутаты Бугровского сельского поселения во Всеволожском районе.

Народные избранники предложили дополнить список общественных мест, где запрещено курение, единственным пунктом — "места на открытом воздухе на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов".

Как сообщается, расстояние от дверей в парадную до дороги во дворе, как правило, составляет около шести метров. Соответственно, муниципалы рассчитывают таким образом запретить курение на лавочках вдоль проходов к жилым зданиям и покончить таким образом с жалобами на табачный дым.

Ранее курить не разрешалось лишь непосредственно у дверей многоэтажек.

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