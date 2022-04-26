ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:40

"Яблоко" вновь попросило Минобороны озвучить потери в спецоперации среди военнослужащих из Петербурга

фото ЗакС политика "Яблоко" вновь попросило Минобороны озвучить потери в спецоперации среди военнослужащих из Петербурга

Глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов повторно обратился в Минобороны с просьбой раскрыть данные о потерях среди военнослужащих из Петербурга в ходе спецоперации на Украине, сообщила 26 апреля пресс-служба регионального отделения партии. Обращение составлено на имя министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Шишлов уже обращался к ведомству с аналогичным запросом, но получил отказ. "Министерство обороны отказалось предоставить эти сведения, под тем предлогом, что они отнесены к "служебной информации ограниченного доступа" и являются "персональными данными", — сообщили в "Яблоке".

В повторном обращении Шишлов указал, что в соответствии с законодательством не существует препон для предоставления обезличенной информации о потерях. "Городские СМИ неоднократно сообщали о похоронах в Петербурге солдат и офицеров, погибших во время "спецоперации". Но полной информации из официальных источников нет. Данные о потерях должны быть доступны обществу", — приводит его слова пресс-служба "Яблока".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама