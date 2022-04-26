"Яблоко" вновь попросило Минобороны озвучить потери в спецоперации среди военнослужащих из Петербурга

Глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов повторно обратился в Минобороны с просьбой раскрыть данные о потерях среди военнослужащих из Петербурга в ходе спецоперации на Украине, сообщила 26 апреля пресс-служба регионального отделения партии. Обращение составлено на имя министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Шишлов уже обращался к ведомству с аналогичным запросом, но получил отказ. "Министерство обороны отказалось предоставить эти сведения, под тем предлогом, что они отнесены к "служебной информации ограниченного доступа" и являются "персональными данными", — сообщили в "Яблоке".

В повторном обращении Шишлов указал, что в соответствии с законодательством не существует препон для предоставления обезличенной информации о потерях. "Городские СМИ неоднократно сообщали о похоронах в Петербурге солдат и офицеров, погибших во время "спецоперации". Но полной информации из официальных источников нет. Данные о потерях должны быть доступны обществу", — приводит его слова пресс-служба "Яблока".