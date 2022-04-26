Несколько спортивных сооружений в Удельном парке отдали под снос

Пять зданий, формирующих спорткомплекс "Олимпийские надежды" в Удельном парке, петербургские чиновники наделили статусом аварийных и намерены их снести. Об этом сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на зампреда комитета по физической культуре Ольгу Иванову. Участок площадью 4,1 гектара принадлежит городу.

В настоящее время чиновники Смольного думают о строительстве здесь нового спортивного объекта, не вдаваясь в детали.

Здания, подлежащие сносу, были возведены в 1970-1985 годах и относятся к улице Аккуратова. В связи с их планирующимся демонтажем занятия по четырем видам спорта перенесут на другие площадки, включая базу ФК "Зенит".