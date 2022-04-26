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Новости 17:13

До конца года на выплаты петербургским семьям с детьми уйдет почти 2 млрд рублей

фото ЗакС политика До конца года на выплаты петербургским семьям с детьми уйдет почти 2 млрд рублей

Петербургское правительство предусмотрело для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми 1 млрд 934,34 млн рублей из городского бюджета. Деньги, положенные семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, будут переводиться через Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба Смольного. Принимать заявления на их получение будут сайт госуслуг и сеть многофункциональных центров.

"Мы исполняем Указ Президента России о социальной поддержке семей с детьми. В этом году выплаты смогут получить родители более 32 тысяч юных петербуржцев", - озвучил подсчеты своих коллег губернатор Александр Беглов.

В каждом конкретном случае размер выплаты будет начисляться индивидуально, в засимости от среднедушевого дохода членов семьи. Сумма этого дохода для получения помощи не должна превышать 13 160,20 рублей на одного взрослого и 12 765,40 рублей на одного ребенка.


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