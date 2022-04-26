Петербуржец отсудил 70 тысяч рублей за незаконный арест на акции в поддержку Навального

Пушкинский районный суд рассмотрел дело по иску петербуржца Александра Аладушкина, который добивался компенсации за незаконный арест на акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщила 26 апреля объединенная пресс-служба судов.

Истец указал, что 1 февраля 2021 года был арестован по решению суда на 10 суток за организацию массового пребывания людей в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). Назначенный срок он фактически отбыл, после чего вышестоящий суд отменил решение и прекратил дело Аладушкина "в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения".

Суд также отметил со ссылкой на статью № 53 Конституции РФ, что петербуржец имеет право на компенсацию понесенного от государства вреда. Аладушкин потребовал выплатить ему упущенную выгоду в размере 170 тысяч рублей, продемонстрировав в подтверждение договор на разработку сайта и заявив, что он не смог выполнить работы, поскольку находится под арестом. Однако доказательств расторжения договора он не предъявил, отчего суд посчитал требование не подлежащим удовлетворению.

Кроме того, Аладушкин потребовал компенсировать судебные расходы в размере 140 тысяч рублей и возместить моральные страдания, которые он оценил в один миллион рублей.

Суд взыскал в пользу истца 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей расходов по оплате труда адвоката. В результате горожанин отсудил 70 тысяч рублей.