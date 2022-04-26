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Новости 17:41

Петербуржцев ожидает холодная концовка апреля

фото ЗакС политика Петербуржцев ожидает холодная концовка апреля

Главный петербургский синоптик Александр Колесов рассказал о том, какой погоды следует ожидать горожанам в оставшиеся дни апреля и в первой трети мая. В первом случае, по его данным, неизбежно похолодание: начиная с 27 апреля Петербург окажется в тылу циклона, ушедшего на север, и будет получать крайне холодный арктический воздух. Последний, несмотря на временами ясное небо, не прогреется выше 5 градусов. Ночами даже следует ожидать возвращения снега.

"Наиболее сложный день 29 апреля, когда через Санкт-Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять", - указывает специалист в своем Telegram-канале.

Что же касается майских праздников, то жара, по данным Колесова, в эти дни исключена, а на температуру 10 градусов тепла и даже выше можно рассчитывать.


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