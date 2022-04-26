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Новости 18:21

Фонд капремонта анонсировал списание пеней расплатившимся должникам

фото ЗакС политика Фонд капремонта анонсировал списание пеней расплатившимся должникам

Фонд капительного ремонта запустил акцию "Заплати долг и живи без пени", сообщается 26 апреля на сайте жилищного комитета. Принять участие в ней смогут все собственники жилья, кроме имеющих судебные взыскания.

Согласно условиям, до 20 мая горожане смогут погасить накопленную задолженность, не оплачивая пени. Для этого следует, в том числе, оплатить квитанции за апрель и май, после чего написать заявление о списании пеней и передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов в формате А4. Отправить документы можно по электронной почте или же принести их в офис фонда на Тобольской улице, 6.

После завершения акции специалисты проверят предоставленные бумаги. "После положительного решения о списании, сумма пени в квитанции за июль 2022 года будет равна нулю", — рассказали в фонде капремонта.

Фото: pixabay


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