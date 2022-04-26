Петербургское отделение ВООПиК: Наша деятельность не является политически ангажированной

Президиум петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выпустил заявление по поводу интервью Антона Иванова изданию "Петербургский дневник". В публикации его представили как заместителя председателя Совета ВООПиК. Иванов заявил, что в начале 2022 года "группой членов президиума была предпринята попытка смены управления в городском отделении ВООПиК". Также, по словам Иванова, организация якобы занимается не созидательной работой, а "лишь провокациями, митингами, политическим самопиаром".

В заявлении президиума сказано, что в феврале 2022 года общество провело конференцию, на которой Иванова освободили от обязанностей штатного заместителя председателя Совета. В документе сказано, что причин на это было несколько: уклонение от предоставления отчетности Ивановым, его отказ исполнять решения президиума, распоряжение финансовыми средствами вне утвержденного плана и другое. Эти решения Иванов игнорирует, заявили члены президиума ВООПиК Петербурга.

Они добавили, что намерены предпринять "все предусмотренные законом действия для защиты авторитета" городского отделения общества. Заместитель председателя совета Александр Кононов сообщил ЗАКС.Ру, что сейчас члены президиума совещаются с юристами. В частности, рассматривается вариант обращения к "Петербургскому дневнику" с просьбой опубликовать опровержение или дать возможность высказаться стороне президиума, уточнил Кононов.

В заявлении президиума отмечается, что деятельность общества не является политически ангажированной. Главная задача организации - "борьба за сохранение

исторического и культурного наследия", следует из документа. Подписи под ним поставили 11 из 15 членов президиума.

"А.Е. Иванов <...> отказался подчиниться Уставу организации, блокирует нормальную работу офиса и сайта СПбГО ВООПиК", - написано в заявлении.

Зампред Кононов рассказал ЗАКС.Ру, что сайт петербургского отделения ВООПиК контролируется Ивановым, а другие члены президиума к нему доступа не имеют. Он добавил, что аналогичная ситуация с офисом организации. По словам Кононова, Иванов якобы заблокировал электронные пропуски других членов ВООПиК.

На сайте общества еще в феврале было опубликовано сообщение о том, что конференцию созвали с нарушениями и все принятые там решения - нелегитимны. По этому вопросу Центральный совет ВООПиК направил в петербургское отделение разъяснение, сказано в сообщении. По данным портала федерального общества охраны памятников, Иванов - заместитель председателя этой организации.

Кононов сообщил, что из Центрального совета действительно приходило письмо с просьбой прояснить ситуацию. В ответ петербургское отделение написано о том, как прошла конференция - вопросов у Центрального совета больше не возникло, заявил Кононов.

София Саттарова