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Новости 20:07

В Петербурге выбрали дату для проведения "Алых парусов"

фото ЗакС политика В Петербурге выбрали дату для проведения "Алых парусов"

На сайте петербургского правительства появился проект постановления, устанавливающий дату проведения праздника выпускников "Алые паруса" в нынешнем году. Мероприятие решили назначить на пятничный день 24 июня. Контролировать исполнение постановления поручили профильному вице-губернатору Бориса Пиотровского.

В пояснительной записке к проекту указывается, что традиционный праздник обойдется городскому в бюджету в 34,92 млн рублей. В эту сумму вошла и стоимость его видеотрансляции в прямом эфире.

Отметим, что годом ранее мероприятие, состоявшееся 25 июня, прошло с соблюдением части противоэпидемических ограничений. Комитет по здравоохранению, подводя его итоги, заявил, что на эпидситуации массовые гуляния выпускников никак не отразились.


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