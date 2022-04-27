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"Газпром" отключил Болгарию и Польшу от газоснабжения из-за неоплаты в рублях

фото ЗакС политика "Газпром" отключил Болгарию и Польшу от газоснабжения из-за неоплаты в рублях

"Газпром" решил полностью остановить поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты топлива в рублях, информирует РИА "Новости".

Поставки остановлены до тех пор, пока обе компании не перейдут на оплату сырья в рублёвом эквиваленте согласно новому порядку.

Кроме того, в "Газпроме" предупредили, что в случае несанкционированного отбора Болгарией и Польшей газа из транзитных объёмов компания сократит поставки для транзита на этот объём.

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о новых правилах торговли газом с "недружественными" странами, которым предписывалось открывать рублёвые счета в банках РФ и переводами оплачивать топливо. Правила вступили в силу 1 апреля.


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