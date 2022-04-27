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Новости 11:34

В Улан-Удэ водитель маршрутки отвёз пенсионерку в полицию за просьбу убрать букву Z из салона

фото ЗакС политика В Улан-Удэ водитель маршрутки отвёз пенсионерку в полицию за просьбу убрать букву Z из салона

В Улан-Удэ пенсионерка Наталья Филонова оказалась в отделе полиции из-за просьбы снять латинскую букву Z из салона маршрутки, причём, в отдел женщину привёз сам водитель такси. Историю рассказывает местное издание "Люди Байкала".

Представляющая интересы пенсионерки правозащитница Надежда Низовкина сообщила журналистами, что инцидент произошёл вечером 26 апреля: сев в нужную ей маршрутку, Филонова возмутилась наличием Z-символики в салоне, о чём заявила водителю. В ответ он сказал, что автобус никуда не поедет, пока женщина на выйдет из салона. Она отказалась, и, как итоге, водитель высадил всех пассажиров, а Филонову оставил, заявив ей, что они едут в полицию.

"Получается, водитель превратил свою маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию. Этот водитель её сам задержал. Уж не знаю, кто от него это потребовал", — делится мнением Низовкина.

Силовики в итоге составили на пенсионерку протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

"Возможно, это связано с тем, что мелкое хулиганство — арестная статья, за неё можно получить до 15 суток ареста, а публичная дискредитация — только штраф. Скорее всего, Наталье предъявят обвинение и за дискредитацию армии, но позже", — предположила Низовкина.

В отделе женщине резко стало плохо, в связи с чем на место вызвали скорую помощь, которая увезла пенсионерку в больницу.


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