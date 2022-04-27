В Ленобласти беженцам с Донбасса начали выдавать свитедельства об их статусе

В Тихвинском районе Ленинградской области, где находится пункт временного пребывания беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, первые 93 из них получили официальные свидетельства о своем статусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

Всего в пункте временного размещения граждан под названием "Царицыно озеро" находятся около 500 беженцев с Украины и Донбаса, заявления на документы подали чуть менее половины из них. Всех содержащихся в "Царицыном озере" беженцев поставили на миграционный учет. Специалисты миграционной службы решают вопрос о местах их дальнейшего проживания.

Напомним, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, а через три дня началась военная спецоперация на Украине.