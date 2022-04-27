Петербуржец получил на руки протокол о дискредитации армии из-за зелёной ленточки на куртке

Во вторник, 26 апреля, петербургские правоохранители задержали местного жителя Юрия Носова, о чём он сам уведомил правозащитников из "ОВД-Инфо"*.

Поводом для претензий силовиков послужила зелёная ленточка, повязанная на куртке петербуржца.

Как итог, Носова доставили отдел полиции № 23, где в его отношении составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Напомним, 27 апреля суд в Красноярске впервые в России решил прекратить дело о дискредитации ВС РФ в отношении местной жительницы, заведённое из-за пацифистской надписи на снегу.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов