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Новости 12:30

Приложение "Аэрофлота" удалили из App Store

фото ЗакС политика Приложение "Аэрофлота" удалили из App Store

Из App Store исчезло приложение российской авиакомпании "Аэрофлот". При этом на базе приложений Android в Google Play оно всё ещё доступно.

Уже установленное на смартфоны приложение продолжит работать, заверили в "Аэрофлоте".

Напомним, что с недавних пор в App Store, Google Play и AppGallery стало невозможно скачать приложения таких, в том числе подсанкционных, банков, как "Альфа-Банк", "Сбербанк", ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк.

С начала "спецоперации" с Россией отказывается сотрудничать всё большее количество иностранных бизнесов, компании покидают отечественный рынок.


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