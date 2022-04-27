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Новости 12:47

Китайский производитель дронов DJI приостанавливает работу в России и на Украине

фото ЗакС политика Китайский производитель дронов DJI приостанавливает работу в России и на Украине

Китайская компания DJI, выпускающая квадрокоптеры, накануне вечером опубликовала сообщение, в котором говорится о временной приостановке деятельности на территории России и Украины. 

Последнему по времени официальному заявлению предшествовало заявление от 21 апреля, носившее декларативный характер.

"Мы никогда не примем использование наших продуктов для причинения вреда и продолжим стремиться к улучшению мира с помощью нашей работы", - говорилось в нем.

Там же было сказано о решительном протесте против "попыток прикрепить оружие" к дронам.


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