Китайский производитель дронов DJI приостанавливает работу в России и на Украине

Китайская компания DJI, выпускающая квадрокоптеры, накануне вечером опубликовала сообщение, в котором говорится о временной приостановке деятельности на территории России и Украины.

Последнему по времени официальному заявлению предшествовало заявление от 21 апреля, носившее декларативный характер.

"Мы никогда не примем использование наших продуктов для причинения вреда и продолжим стремиться к улучшению мира с помощью нашей работы", - говорилось в нем.

Там же было сказано о решительном протесте против "попыток прикрепить оружие" к дронам.