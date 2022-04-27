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Кудрин: Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации

фото ЗакС политика Кудрин: Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации

Руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин прогнозирует не лучшие годы, которые наступят для российской экономики из-за массового ухода иностранных компаний с отечественного рынка и вводимых Западом санкций. Согласно его анализу, в текущем году инфляция в стране достигнет отметки 20% и выше, пишет ТАСС.

По словам Кудрина, экономическое положение в российских регионах в ближайшее время будет очень дифференцировано ввиду санкционного давления.

"Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Страна потратит около 6,3 трлн рублей на поддержку экономики в этом году", - представил глава СП прогнозы о предстоящих государственных расходах.


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