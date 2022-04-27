Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 13:14

Депутат Алескеров начал борьбу с ларьком у станции метро "Автово"

фото ЗакС политика Депутат Алескеров начал борьбу с ларьком у станции метро "Автово"

Петербургские справедливороссы пытаются избавить город от торговой точки, которую в ночь на 27 апреля установили прямо у "сталинского" здания станции метро "Автово". Проблемой занялись глава МО "Автово" Илья Шмаков и депутат ЗакСа от этой территории Андрей Алескеров. Как отмечается в Telegram-канале муниципалитета, полицейские пока никак на жалобы не реагируют.

"Под покровом ночи действуют только незаконные предприниматели. Хотелось бы узнать позицию полиции, профильных отделов администрации Кировского района и метрополитена как стратегического объекта", - написал в своем аккаунте Алескеров, добавив, что взял проблему на депутатский контроль.

В свою очередь, Шмаков рассчитывает на адекватную реакцию со стороны чиновников из администрации Кировского района.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Автово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Шмаков Илья Владимирович
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Шмаков Илья Владимирович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама