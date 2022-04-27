Депутат Алескеров начал борьбу с ларьком у станции метро "Автово"

Петербургские справедливороссы пытаются избавить город от торговой точки, которую в ночь на 27 апреля установили прямо у "сталинского" здания станции метро "Автово". Проблемой занялись глава МО "Автово" Илья Шмаков и депутат ЗакСа от этой территории Андрей Алескеров. Как отмечается в Telegram-канале муниципалитета, полицейские пока никак на жалобы не реагируют.

"Под покровом ночи действуют только незаконные предприниматели. Хотелось бы узнать позицию полиции, профильных отделов администрации Кировского района и метрополитена как стратегического объекта", - написал в своем аккаунте Алескеров, добавив, что взял проблему на депутатский контроль.

В свою очередь, Шмаков рассчитывает на адекватную реакцию со стороны чиновников из администрации Кировского района.