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На Невском проспекте появилась инсталляция, посвящённая импортозамещению

фото ЗакС политика На Невском проспекте появилась инсталляция, посвящённая импортозамещению

Минувшим вечером, 26 апреля, в Петербурге на Невском проспекте и углу Малой Конюшенной улицы появился новый арт-объект, посвящённый российскому импортозамещению. Фотографиями изделия приводятся в Telegram-канале "Вечерний Омаров".

Инсталляция представляет собой слово "zemistim", собранное из первых букв названий компаний, которые покинули отечественный рынок, — Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

"Курс на импортозамещение взят, и задача, безусловно, будет решена так, что следующего их ухода мы вообще не заметим", — гласит подпись к посту, опубликованному в канале "Вечерний Омаров".

Иностранные компании, боясь репутационных рисков, начали массово уходить из РФ после старта военной "спецоперации".

Фото: "Вечерний Омаров" / Telegram


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