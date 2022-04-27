В шести районах Петербурга летом появятся новые экопункты

Начиная с июня в в Пушкинском, Приморском, Московском, Калининском, Фрунзенском и Красногвардейском районах Петербурга будут работать новые точки приёма опасных отходов, сообщает пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день в городе открыты четыре экопункта и 480 стационарных терминалов.

Адреса новых пунктов будут представлены после опроса петербуржцев.

"Петербург - один из первых российских городов, где уже с 2010 года начала внедряться система приема опасных отходов. Для обеспечения экологической безопасности будем развивать ее и в дальнейшем", - заявил городской глава Александр Беглов.

В экотерминалы горожане могут сдать батарейки и компактные ртутные лампы. Экопункты, в свою очередь, принимают следующие вещи: бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, ртутные лампы любых габаритов, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарственные препараты, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автопокрышки.