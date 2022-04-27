ФСИН может начать привлекать осужденных IT-специалистов к работе на коммерческие компании

ФСИН получила обращения из некоторых регионов с предложениями использовать осужденных IT-специалистов для удаленной работы на частные компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы силового ведомства Александра Хабарова, который уточнил, что имеются в виду только россияне, приговоренные к исправительным работам.

"Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться - это пункт номер один. В любой сфере они (центры - прим. ЗАКС. Ру) могут быть применены, в том числе в IT-технологиях", - пояснил чиновник.

По оценкам Хабарова, представителей этой категории осужденных в стране "не так много". Формат удаленной работы, в отличие от исправительных работ, позволит им работать удаленно из любого региона. Рассмотрение инициативы, добавил замглавы ФСИН, находится "на начальном этапе".