ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:17

ФСИН может начать привлекать осужденных IT-специалистов к работе на коммерческие компании

фото ЗакС политика ФСИН может начать привлекать осужденных IT-специалистов к работе на коммерческие компании

ФСИН получила обращения из некоторых регионов с предложениями использовать осужденных IT-специалистов для удаленной работы на частные компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы силового ведомства Александра Хабарова, который уточнил, что имеются в виду только россияне, приговоренные к исправительным работам.

"Исправительные центры подразумевают, что это форма наказания через исправительные работы. Обязанность трудиться - это пункт номер один. В любой сфере они (центры - прим. ЗАКС. Ру) могут быть применены, в том числе в IT-технологиях", - пояснил чиновник.

По оценкам Хабарова, представителей этой категории осужденных в стране "не так много". Формат удаленной работы, в отличие от исправительных работ, позволит им работать удаленно из любого региона. Рассмотрение инициативы, добавил замглавы ФСИН, находится "на начальном этапе".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама