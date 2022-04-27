В петербургском ТЦ незаконно содержали фламинго из Красной книги

Проверка петербургских чиновников показала, что в одном из торговых центров в Купчино частная компания содержала краснокнижных животных, не имея на то разрешительной документации. Об этом сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росприроднадзора.

На территории ТРК нелегально размещали шесть розовых фламинго, три индийских дикобраза и три султанских курицы. Всем этим видам грозит исчезновение. На них были оформлены ветеринарные документы, но отсутствовало разрешение на разведение от Росприроднадзора.

Чиновники выяснили, что всего попавший в их поле зрения бизнесмен содержит свыше ста животных. На его фирму составили административный протокол.