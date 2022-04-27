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Житель Забайкалья получил штраф за дискредитацию армии в дискуссии с продавщицей, чей сын участвует в "спецоперации"

фото ЗакС политика Житель Забайкалья получил штраф за дискредитацию армии в дискуссии с продавщицей, чей сын участвует в "спецоперации"

Житель Агинского района Забайкальского края получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии в разговоре с продавщицей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Диспут между сторонами конфликта произошёл в продуктовом магазине, расположенном в посёлке Орловский, где у мужчины возник конфликт с кассиршей: в запале посетитель критически отозвался о "специальной военной операции", чем сильно оскорбил женщину, у которой в ней участвует сын. 

Как итог, "критикана" по наводке продавщицы нашёл местный участковый, составивший в его отношении протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Позднее суд назначил мужчине штраф.

Отметим, что в отделе полиции мужчину заставили на камеру публично раскаяться в своих словах.


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