В Смольном поделились планами по декорированию города к 9 мая

По случаю грядущего празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Петербург будет украшен в основном символами городов-героев и городов воинской славы, известил руководитель комитета по печати Владимир Рябовол.

"Конечно, наша первая задача — сделать так, чтобы настроение праздника пришло в каждый дом", — приводит заявление чиновника "Фонтанка".

Так, на стрелке Васильевского острова появится аллея городов-героев, на которой на 13 стендах разместят информацию о них. На площади Победы и площади Восстания в свою очередь развесят флаги, Невский и Дворцовую украсят орденами ВОВ, а городские набережные — штандартами военных времён.

Первые украшения по случаю 9 мая появятся в городе на Неве 4 мая.

Отметим также, что ко Дню Победы власти Петербурга купили 800 тысяч георгиевских ленточек, потратив на эти цели 1,6 млн рублей.

Ветеранам ВОВ с 7 по 9 мая сделают бесплатным проезд в общественном транспорте.